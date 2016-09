Fotos von 200 Konzerten online

04.10.2015

Fotos von Fucked Up

04.10.2015

July Talk und Dearly Beloved in Wien

28.03.2015

The Prosecution

29.01.2015

Neue Fotos und Konzentration auf kleine Konzerte

27.01.2015

Peter Schöpf: Räuber und Gendarm

28.07.2014

Alex Folterbauer: Zweites Video vom kommenden Album

20.06.2014

Apologies, I Have None

23.05.2014

Review: Future Of Forestry - The Piano & Strings Sessions

11.05.2014

Alex Folterbauer: Erste Single vom kommenden Soloalbum

01.05.2014

Mittlerweile sind 6769 Fotos von 348 unterschiedlichen Bands von 200 Konzerten online.Fotos von einem Konzert von Fucked Up aus dem Jahr 2008 wurden hinzugefügt.Am Sonntag, 29. März, spielen die beiden kanadischen Rockbands (im weiteren Sinne) July Talk und Dearly Beloved in der Arena Wien.Die Band hat ein neues Video zu dem Lied „“ mit Chris #2 von Anti-Flag veröffentlicht. Das neue Album „“ erscheint Ende Februar bei Long Beach Records, danach geht es auf eine ausgedehnte Deutschlandtour.In letzter Zeit war nicht viel los auf Xnay. Es sind jetzt aber wieder einmal Fotos von zwei Konzerten von Silent Sides dazugekommen. Fotos von zwei weiteren Konzerten folgen noch. Ich werde mich in Zukunft überhaupt (fast) nur noch auf kleine (österreichische) Bands konzentrieren. Das Fotografieren auf Konzerten wurde teilweise auch schwieriger, weil manche Locations das Fotografieren auch bei kleinen Veranstaltungen unterbinden. Warum das so ist weiß ich nicht, denn die Bands selbst haben meistens nichts dagegen. Mich interessiert auch der ganze Akkreditierungs- und Fotopass-Kram nicht mehr und die großen Bands fotografieren sowieso schon genug andere Leute.Akustische Musik aus Tirol.Die Band hat mit „“ eine neue EP veröffentlicht. Hineinhören kann man auf Bandcamp >> Ein wundervolles Album mit sieben der besten Liedern der Band, neu arrangiert mit lediglich Piano und Streichern.Der Bassist der Tiroler Hardcorebands HSD bzw. Milgräm präsentiert die erste Single seines kommenden Soloalbums.